Ônibus do Exército pega fogo e armamento é danificado

Um ônibus do Exército brasileiro pegou fogo na madrugada deste sábado, 23. O caso aconteceu na altura da BA-026, na cidade de Maracás, centro sul da Bahia.

Segundo informações iniciais, armas e munições estavam no interior do veículo e ficaram queimadas. A suspeita é que as chamas tenham surgido por causa de um curto-circuito. Não houve registro de feridos.

Conforme o Exército, o veículo partiu do Rio de Janeiro e levava armas e munições para o 35º Batalhão de Infantaria (35° BI), em Feira de Santana, cerca de 100 km de Salvador.