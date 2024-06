Ônibus não circulam no bairro de São Marcos após ataque | A TARDE

Moradores do bairro São Marcos estão sem transporte público na manhã desta segunda-feira, 3. Nove linhas tiveram os intinerários alterados após um ônibus ser incendiado, na noite de sexta-feira, 31, na via principal do bairro, em Salvador.

Ao todo, 10 lojas foram afetadas com o fogo alto e na rua ainda restaram vestígios do veículo queimado.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que as linhas que passam por São Marcos seguem sendo desviadas desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (3) por Pau da Lima, Castelo Branco e Via Regional. O itinerário das linhas foi alterado após a queima de um ônibus que fazia a linha 1308 - Castelo Branco x Shopping da Bahia (via São Rafael) na última sexta-feira (31). Não houve vítimas. Equipes da Semob acompanham a operação até que a situação seja normalizada. Ao todo, Nove linhas foram afetadas:

1334 - Lapa x Sete de Abril

1386 - Nova Brasília / Jd. Nova Esperança/ Sete de Abril x Barra

1320 - Nordeste x Pau da Lima

0310 - Barroquinha x Aeroporto (via São Rafael)

0203 - Ribeira x Terminal Pituaçu

1363 - Pau da Lima x Costa Azul

1309 - Rodoviária x Colina Azul

1308 - Castelo Branco x Shopping da Bahia

1397 - Estação Pirajá x Canabrava

O que diz a PM

A Polícia Militar confirmou a prisão de um dos homens suspeito de incendiar o ônibus no bairro de São Marcos, na noite de sexta-feira, 31, em Salvador. A prisão foi realizada por policiais militares da 50ª CIPM.

Os PMs foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública (Cicom) para averiguar a denúncia de um incêndio criminoso na localidade conhecida como Coroado. Ao chegarem ao local, os policiais iniciaram as buscas e flagraram um suspeito correndo. O homem foi detido e encaminhado para a Central de Flagrante.

