Ônibus param de circular em Vila Verde após tiroteio entre facções | A TARDE

A rotina das pessoas que moram em Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto, foi afetada mais uma vez nesta quarta-feira, 08. Os ônibus deixaram de circular na localidade após mais um tiroteio entre facções.

O policiamento foi reforçado e o clima é de medo entre os moradores que têm que caminhar até a entrada do bairro para conseguir pegar o transporte. A informação é do Bahia no Ar, da Record Bahia.



Essa não é a primeira vez que a circulação dos coletivos é prejudicada. Na sexta-feira passada, 03, além do transporte público, uma escola também fechou as portas.

Em abril, a situação voltou a ocorrer devido ao embate entre facções em Vila Verde. O Portal Massa! entrou em contato com a Polícia Militar e com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB) e aguarda as informações sobre o policiamento e a circulação dos ônibus na região.

