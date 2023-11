Ônibus voltam a circular normalmente em Plataforma após tiroteios | A TARDE

As ocorrências envolvendo tiroteio no bairro de Plataforma em Salvador deixaram os rodoviários receosos e, devido a isso, os ônibus deixaram de circular na localidade na noite de quarta-feira, 18. Porém, com a segurança reforçada na região, os coletivos voltaram a circular normalmente.

Devido a situação dos últimos dias, os coletivos precisaram mudar o trajeto, indo apenas até as entradas dos bairros São João do Cabrito e Plataforma, na Avenida Afrânio Peixoto, e retornam aos aos terminais de origem.

A situação só mudou na manhã desta quinta, com o reforço da segurança.