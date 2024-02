Operação da PM deixa trânsito travado em Salvador nesta quarta, 31 | A TARDE

A Polícia Militar iniciou, nesta quarta-feira, 31, a 20ª edição da Operação Força Total que acontece nos 417 municípios do estado. Desde as 7h até as 22h, os agentes estão atuando nos meios aéreos, terrestres e tecnológicos, intensificando ações preventivas e ostensivas para combater a prática de crimes.

Por conta desta ação, alguns pontos da capital baina registram trânsito lento e longos engarrafamentos. Na avenida Bonocô sentido Shopping da Bahia, na região do Rio Vermelho sentido Barra e no Dique são alguns pontos de tráfego intenso e lento.

De acordo com a PM, na edições anteriores foram apreendidas 409 armas de fogo, foram detidos em flagrante 669 criminosos e houve a recuperação de 340 veículos. Também foram apreendidos 127 adolescentes e foram cumpridos 232 mandados de prisão em toda a Bahia.