Operação da SSP visa segurança de turistas em Salvador | A TARDE

Equipes das Forças da Secretaria da Segurança Pública (SSP) reforçam o policiamento ostensivo e preventivo, no Comércio e principais pontos turísticos da capital baiana, para garantir a tranquilidade dos mais de 320 mil turistas que desembarcam, até março de 2024, no Porto de Salvador.

Batizada de ‘Operação Navio 2023/2024’, a iniciativa é realizada durante toda a temporada e segue até março de 2024, com a redução das festas populares e o final do verão. Setenta e oito navios são aguardados para o período.

O tenente-coronel Taylon Cavalcante, comandante do Bptur, explica que a operação atende a turistas e tripulantes das embarcações. “Os turistas chegam aqui e ficam maravilhados, se sentem tranquilos para circular e conhecer as belezas da cidade”.

Participam da operação, equipes do Batalhão Especializado de Polícia Turística (Bptur), do 18º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) e da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), além da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista.

O patrulhamentos será intensificado em pontos como, o Comércio, Pelourinho, Farol da Barra, Bonfim, Rio Vermelho, Praia do Forte, e outros pontos com grande fluxo.

A ação

Durante o período serão empregadas motocicletas, viaturas e Bases Móveis estacionadas em espaços estratégicos. As equipes serão responsáveis por reforçar o embarque e desembarque dos viajantes e acompanhar os ônibus de turismo que direcionam os grupos para outros pontos.