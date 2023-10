Operação retira mais de 500 sucatas das vias de Salvador em 2023

Cerca de 567 sucatas foram retiradas foram removidas das ruas de Salvador neste ano. A iniciativa faz parte da operação “Cidade Dez, Sucata Zero”, que esteve em diversos pontos da capital baiana..

Através de nota, foi informado que, dentro do montante retirado, em torno de 376 pelos próprios proprietários após notificação e 191 apreendidas pela Diretoria de Serviços Públicos (Dsep), ligada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Ainda em 2023, foram 508 denúncias feitas através do Disque Salvador 156. Neste mesmo período, quatro sucatas de barco foram removidas pela Semop e 16 retiradas pelos proprietários após notificação.

Entre janeiro e setembro de 2022, a iniciativa contabilizou 670 remoções de sucatas, sendo 523 retiradas das ruas pelos proprietários e 147 pelas equipes do município. Foram 393 denúncias pelo Disque Salvador no período.

Chefe do setor de Proteção da Estética da Cidade (Spec), Roberto Guerreiro afirma que a iniciativa, além de preservar o aspecto visual, contribui para a saúde pública. Entre as sucatas retiradas das vias estão veículos, geladeiras e fogões.

“Nosso foco é a estética da cidade, deixando ela mais bonita, além de contribuir para a saúde pública, locomoção e até a segurança”, afirmou.

A meta para este ano, de acordo com Guerreiro, é retirar mil sucatas das ruas da cidade. Os cidadãos podem solicitar a remoção de sucatas, como barcos, veículos, geladeiras e outros materiais através do Fala Salvador, no site Fala Salvador ou pelo telefone 156.