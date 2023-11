Orla da Barra recebe policiamento ciclístico a partir deste domingo | A TARDE

A partir deste domingo, 12, três policiais militares passarão a usar bicicletas na patrulha pela Barra, das 9h às 17h. Segundo a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia (11ª CIPM), que atua entre a Barra e a Graça, o objetivo é fazer com que os agentes possam exercer o trabalho em áreas de difícil acesso e estreitas, em que as viaturas não conseguem entrar.



Os três PMs que passaram a pedalar entre o Porto da Barra e o Morro do Cristo, ainda segundo a 11ª CIPM, trabalharão em conjunto com o patrulhamento em viaturas, com as bases móveis e com os Comandos de Policiamentos Regionais Atlântico (CPRC-A), todos juntos formando a Operação Barra.

Bairro frequentado por pessoas de todos os bairros da cidade e por turistas, a Barra tem aumento da sua população flutuante entre o final do ano e o fim do Carnaval de Salvador.