Padre Marcelo Rossi solta a voz em passagem por Salvador

Padre Marcelo Rossi fez oração, cantou com o público e recebeu os seguidores durante sessão de autógrafos dos livros "Menos é mais" e "Batismo de fogo", que foi realizada nesta quarta-feira, 24, no Shopping Bela Vista, em Salvador.

O religioso chegou a cantar algumas das canções que fizeram parte da sua vida e trajetória. Fiéis de todas as idades se emocionaram e tiraram fotos com o padre. Em coro, os presentes acompanharam canções como "Tudo é do Pai" e "Erguei as Mãos".

Padre Marcelo Rossi fica até as 22h, atendendo todas as pessoas no Shopping Bela Vista. O espaço criado especialmente para recebê-lo fica próximo a Livraria LDM (piso L2 Sul).

null Divulgação