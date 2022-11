Paróquia da Pituba volta com a 27ª edição da Feira de Integração

Após três anos, em virtude da pandemia, a Paróquia Nossa Senhora da Luz da Pituba, reeditará sua 27ª Feira de Integração, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. O evento será realizado no Centro Comunitário, no bairro da Pituba.

A Feira, cujo tema é “Reacender a Chama”, surge com uma proposta diferente, mais integrativa, acolhedora e familiar, e contará com diversas atrações musicais como a Banda Di Baile, Marculino e suas belezas, Flor Serena, Samba Imperial e o cantor gospel Ramon Brito, além de espaço Kids e as tradicionais barracas típicas, com um cardápio variado de comidas regionais e internacionais.

Esse evento tem como premissa angariar recursos para a recuperação do Centro Comunitário e para a manutenção dos mais de 30 projetos sociais aos quais a Paróquia Nossa Senhora da Luz está envolvida, dentre esses: a Creche São Pedro Nolasco, que atende às crianças do bairro do Nordeste de Amaralina e o Projeto Cesta Básica.

A entrada custa R$10.