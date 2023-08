Parque Social promove evento Afro Parque: empoderamento feminino

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, no dia 25 de julho, o Parque Social vai realizar o evento “Afro Parque: empoderamento feminino”, no próximo sábado, 5. A ação é gratuita e aberta ao público, das 9h às 12h, no auditório do Parque Social, no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara.

No evento, serão promovidas oficinas de samba de roda e capoeira com Paulo Marcos, conhecido como Mestre Nico, além da oficina de turbante com Nana África.

Também vai acontecer um bate-papo sobre racismo estrutural e reparação das mulheres negras dentro dos negócios nas instituições, com a especialista em letramento racial, gênero, diversidade e bacharel em Artes pelo IHAC/Ufba, Tainara Ferreira, e a psicóloga em Prevenção da Violência, Segurança Pública e Cidadania, capitã Sheila Barbosa.

O evento terá ainda a roda de conversa sobre afroempreendedorismo com a designer de moda, cultura afro-brasileira e sustentabilidade, Itana Cruz.