Passageira denuncia motorista de app por agressão em Salvador | A TARDE

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência contra um motorista por aplicativo, na noite de terça-feira, 5. De acordo com a denúncia, a vítima sofreu agressões verbais e físicas após solicitar que o motorista mudasse o percurso da corrida por questões de segurança. Ela realizava uma viagem com o trajeto entre os bairros do Imbuí e São Caetano, onde mora.

Segundo o registro do boletim de ocorrência, ao chegar no destino, a cunhada da mulher, identificada como Leandra Oliveira, presenciou a ação e tentou intervir, após um pedido de socorro. Durante a tentativa de ajudar a vítima, ela também foi agredida pelo motorista com um soco no rosto. Segundo informações da Polícia Civil, ao portal A TARDE, o homem tentou invadir o imóvel onde as mulheres moram.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia Territorial (DT) de São Caetano. O motorista ainda não foi identificado pela Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que as duas vítimas serão submetidas aos exames de lesão corporal.