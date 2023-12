Passarela na BR-324 será interditada para ampliação em Águas Claras | A TARDE

Para garantir mais segurança aos pedestres que transitam nas proximidades do Complexo Viário de Águas Claras, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) realizará a ampliação da passarela da Marginal Norte da BR-324, localizada entre os quilômetros 617 e 618 da rodovia federal. Atualmente, no sentido Feira de Santana, a passarela conduz os pedestres até o canteiro central da via marginal da BR-324, fazendo com que as pessoas atravessem a rua em uma área de grande fluxo de veículos. Com a obra, o equipamento será prolongado até o outro lado da marginal, evitando risco de acidente

Os serviços na região serão iniciados nesta terça-feira, 19,, quando o trecho da via marginal da rodovia, sentido Feira de Santana, na altura da empresa TECON, será interditado a partir das 22h para remoção das vigas do equipamento. Após a retirada, prevista para ser concluída às 5h de quarta-feira (20), a via marginal será liberada para o tráfego de veículos, mas a passarela ficará interditada de forma ininterrupta, por 30 dias, para a conclusão dos trabalhos no local.

Durante a interdição da passarela, o consórcio contratado pela Conder para execução do serviço disponibilizará dois ônibus que farão o translado gratuito dos pedestres, nos dois sentidos da BR-324. O transporte estará disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Placas de sinalização serão instaladas para indicar os pontos de embarque e desembarque, que estarão localizados próximos aos acessos dos pedestres à passarela, nos dois sentidos da rodovia. A redução no fluxo de pedestres em razão das festas de fim de ano e das férias escolares justificou a escolha deste período para realização das obras no local.