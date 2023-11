Ligação da BR-324 com a Estrada do Derba será alterada nesta terça | A TARDE

A nova ligação BR-324 com a BA-528, conhecida como estrada do Derba, será temporariamente interditada, nesta terça-feira, 7, para finalização do serviço de remanejamento da rede elétrica na região de Águas Claras. O serviço será realizado pela Neonergia Coelba e a via ficará interditada das 8h30 às 17h.

Implantada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), a obra viária teve um investimento de R$ 39 milhões e foi inaugurada pelo governador Jerônimo Rodrigues em 3 de outubro.

Os motoristas que utilizam a obra inaugurada pelo governador Jerônimo Rodrigues em 3 de outubro, deverão seguir por um trajeto alternativo. Os condutores que estiverem na BR-324, sentido Salvador, com destino à Estrada do Derba, devem ir pela estrada até a saída no km 619, via Marechal Rondon, e retornar para a BR-324, no sentido Feira de Santana. Ao retornar pela rodovia federal, o motorista deve acessar a alça de ligação que os conectará ao Derba.