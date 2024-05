Pau da Lima terá aplicação de vacina V10 para cães; veja | A TARDE

Os tutores de cães têm mais uma oportunidade de garantir a proteção dos animais contra dez doenças com a aplicação da vacina V10, que será disponibilizada de forma gratuita na quinta, 16, e sexta-feira, 17, pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), através da Diretoria de Proteção Animal (Dipa).

A ação acontecerá na Avenida Aliomar Baleeiro, em Pau da Lima (entrada ao lado da Cromotecnica). Os animais serão atendidos por ordem de chegada, com distribuição de 300 fichas por dia, a partir das 9h. É preciso que o tutor apresente documento de identificação com foto, cartão de vacina do animal (caso tenha), e comprovante de residência.

A vacina estará disponível para aplicação da primeira e segunda dose. Caso nunca tenha tomado a vacina e seja filhote, é preciso obedecer ao intervalo de 21 a 28 dias entre as doses para a aquisição de anticorpos contra as doenças. A dose de reforço também não deve ultrapassar o período máximo de 30 dias para aplicação. Em casos extremos de doença, a vacinação pode ser adiada.

É importante ressaltar que animais doentes, gestantes, lactantes e fêmeas no cio; em uso de antibiótico ou em uso de anti-inflamatório; que passaram por algum procedimento cirúrgico em menos de 20 dias; e com menos de 45 dias de vida não podem ser vacinados.

A medida municipal visa promover qualidade de vida e saúde aos animais de pessoas de baixa renda, protetores independentes e de ONG’s. A vacina, na rede privada, pode custar até R$270. Este ano, o projeto itinerante de vacinação da Secis assegurou mais de 8,6 mil doses, nos esquemas primário e reforço, para os cachorros das localidades de São Bartolomeu, Itaigara, Itapuã e Cajazeiras.



