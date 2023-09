PF prende mulher com 17 kg de drogas no Aeroporto de Salvador

A Policia Federal apreendeu, nesta terça-feira, 5, aproximadamente, 17 kg de substância com características de cocaína, diluída em frascos de suplementos e produtos de beleza, no Aeroporto Internacional de Salvador.

Durante a fiscalização de rotina de tráfico internacional de drogas, uma passageira suspeita foi abordada no saguão do aeroporto e os produtos foram localizados no interior de duas malas que seriam despachadas.

A mulher detida em flagrante tem 46 anos, é natural da República Dominicana e pretendia embarcar em um voo com destino à cidade de Lisboa, em Portugal. Além do entorpecente, também foram apreendidos dois celulares.