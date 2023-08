Pintor morre após despencar de 4º andar de prédio em Salvador

Um homem de 31 anos morreu enquanto trabalhava na pintura da fachada de um prédio no bairro do Jardim Nova Esperança, em Salvador, nesta sexta-feira, 11. Testemunhas disseram que o homem despencou do quarto andar do edifício.

A vítima foi identificada como Leandro dos Santos de Jesus. Segundo a Polícia Civil, a morte foi acidental. O corpo de Leandro foi levado para o Instituto Médico Legal.

O caso é investigado pela Delegacia de Pau da Lima.