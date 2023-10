PM encontra 21 kg de drogas em porta-malas de veículo | A TARDE

Cerca de 21 quilos de drogas (crack e cocaína), divididas em tabletes, foram encontrados por equipes da 90ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Riachão do Jacuípe), na noite de sexta-feira (6). Drogas estavam escondidas dentro de um veículo.

Conforme detalhou a comandante da unidade, major Maria Aparecida, moradores da cidade estranharam a presença de um carro modelo Astra, de cor preto, parado às margens da BR-324, próximo ao bairro Ranchicho, com uma pessoa dentro.

Guarnições da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram acionadas para verificar o ocorrido e, ao tentar acordar o condutor, os PMs perceberam que ele estava desacordado.

“Acionamos as equipes da Brigada Voluntária Anjos Jacuípenses que prestam serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, quebramos o vidro do veiculo e foi constatado que ele estava sem vida e sem sinais de morte violenta”, detalhou a oficial.

Varreduras pelo veiculo foram realizadas com o intuito de verificar a identidade do homem e, ao abrir o porta-malas do carro, uma sacola com as drogas foi encontrada.

Todo o material foi levado para a sede da Delegacia Territorial (DT) de Riachão do Jacuípe. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha foram acionadas para a perícia e remoção do corpo.