PM prende suspeito de organizar "bonde" em Valéria

A operação realizada pelas polícias Militar, Civil e Federal no bairro de Valéria localizou o sexto suspeito de participação no confronto que matou o policial federal Lucas Monteiro Caribé na sexta-feira, 15, na estrada do Derba. Os outros cinco foram mortos em confronto.

O criminoso, que possuía mandado de prisão, é apontado como "puxador do bonde" para uma facção, possuía mandado de prisão por homicídio e se encontrava foragido da Justiça. Ele foi encontrado no Residencial Parque das Bromélias.

Informações preliminares indicam que o criminoso estava em Valéria durante o confronto com as forças estaduais e federal de Segurança Pública. Osilitares da Rondesp BTS apresentaram o criminoso no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ordem judicial foi cumprida.

Outros cinco traficantes acabaram não resistindo aos confrontos nas últimas 36h. Dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, carregadores, munições e rádios comunicadores foram apreendidos.

As polícias Militar, Civil e Federal seguem com as ações de inteligência contras as facções. Informações sobre os criminosos que atuaram no confronto em Valéria podem ser repassadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).