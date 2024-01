Polícia apreende fuzil e atira contra suspeito no Subúrbio de Salvador | A TARDE

A Polícia Militar apreendeu um fuzil com um suspeito de tráfico de drogas no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na manhã desta terça-feira, 16. A apreensão aconteceu no âmbito da Operação Força Total, deflagrada em intensificação de combate ao crime que acontece em todos os municípios da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares do Batalhão Patamo, durante cumprimento da Operação Força Total, apreenderam um fuzil, munições e cocaína com um suspeito na localidade conhecida como Bate Coração.

Durante o reforço de patrulhamento na região, as guarnições receberam informações de homens armados nas imediações. No local, as equipes visualizaram um grupo em posse de arma de fogo que, ao perceber a aproximação policial, disparou contra os militares, que revidaram.

Após o confronto, durante a varredura, foi encontrado um dos suspeitos ferido caído ao solo. Ele foi socorrido a uma unidade de saúde da região.

Com ele, foram encontrados um fuzil calibre 556, munições e 40 embalagens contendo cocaína. Todo o material apreendido foi apresentado ao DHPP, onde a ocorrência foi formalizada.