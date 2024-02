Polícia Civil investiga morte de corpo encontrado no Dique | A TARDE

Um homem assassinado com marcas de tiros de arma de fogo foi encontrado pela polícia nesta segunda-feira, 22, na região do Dique do Tororó.

Confira a nota da Polícia Civil

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte de um homem, sem identificação formal, vítima de disparos por arma de fogo, nesta segunda-feira (22), na região do Dique do Tororó. As guias de remoção e de levantamento cadavérico foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias, bem como a autoria e motivação do crime.