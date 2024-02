Polícia Civil realiza Operação Mar Seguro no terminal de São Joaquim | A TARDE

A Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (26), mais uma ação em um ponto de acesso a Salvador, para reprimir a entrada de drogas, armas outros materiais ilícitos, além de possíveis cumprimentos de mandados de prisão de pessoas acusadas por diversos crimes.

A Operação Mar Seguro, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), abordou dezenas de veículos, entre carros de passeio, motocicletas, utilitários e caminhões, além de centenas de transeuntes que desembarcavam do ferry boat, no Porto de São Joaquim, nesta sexta-feira (26).





Da Redação

Com auxílio dos cães do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) foram realizadas buscas nos veículos, bagagens de passageiros, além da busca pessoal. Desde o início das ações, quatro pessoas foram presas, entre elas, um integrante de uma organização criminosa, motores de carros com restrição de roubo foram recuperados. As operações que antecedem o Carnaval terão continuidade em outros pontos da cidade.