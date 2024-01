Polícia identifica suspeito de matar mulher no Farol da Barra | A TARDE

A Delegacia de Homicidios (DH / Atlântico) identificou o homem suspeito de matar Karine Moreira da Silva, cujo corpo foi localizado no último dia 20, nas imediações do Farol da Barra. Segundo informações da polícia, a Justiça decretou a prisão temporária do homem e ele segue sendo procurado.

Ainda segundo informações policiais, o suspeito também é apontado como autor das agressões contra outra mulher, no mesmo dia, na Avenida Oceânica. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

As vítimas foram atacadas com pedradas e pauladas, e as circunstâncias e motivação dos crimes estão sendo esclarecidas. A investigação está sendo realizada em conjunto com a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), onde a ocorrência de tentativa de feminicídio foi registrada.

O caso

No último dia 20 de dezembro, o corpo de Karine Moreira da Silva foi encontrado em frente ao Farol da Barra, um dos prinicipais cartões postais de Salvador. De acordo com a Record Bahia, a mulher apresenta sinais de violência e teria sido morta durante uma confusão registrada na madrugada. Comerciantes da Barra identificaram a vítima como uma pessoa em situação de rua.