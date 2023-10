Polícia Militar forma 9ª turma de "Caveiras" | A TARDE

Onze profissionais concluíram o Curso de Operações Policiais Especiais (Copes) da Polícia Militar da Bahia. A solenidade de formação da 9ª turma ocorreu na noite de segunda-feira, 2, na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Lauro de Freitas.

Dos novos caveiras, nove são integrantes da PM da Bahia, um da PM de Roraima, um investigador da Polícia Civil do Pará e dois profissionais da Polícia Rodoviária Federal.



O primeiro colocado e orador do grupo, 1º tenente PM Luís Fernando Rosa Andrade Maciel, explicou que os alunos enfrentaram grandes desafios para, no final, se tornarem operadores policiais especiais. “Um curso duro, difícil de ser vencido, um dos grandes instrumentos de transformação. O curso é muito mais que uma especialização no campo profissional. Torna-se um caveira é se transformar na melhor versão de si mesmo em todos os aspectos”, frisou o profissional.

O subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, parabenizou o grupo que enfrentou seus limites para oferecer um serviço mais especializado para a população.