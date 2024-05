Polícia prende foragido por homicídio em Salvador | A TARDE

Um homem que se encontrava foragido da Justiça foi preso, no fim da tarde de quinta-feira, 2, no bairro de Valéria, em Salvador. A prisão foi efetuada após uma abordagem das equipes da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV).

Os militares realizaram uma intensificação do policiamento na Rua Morada da Lagoa, em Nova Brasília de Valéria, quando decidiram abordar um homem. Após consultar o histórico do indivíduo, os policiais perceberam que ele era procurado pela Justiça, por suspeita de ter praticado um homicídio.

Após a identificação, as equipes da Polícia Militar encaminharam o então foragido para a Polinter (Coordenação de Polícia Interestadual), no Vale dos Barris, onde a ocorrência foi formalizada.

