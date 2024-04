Polícia prende suspeitos de torturar e matar homem em Cajazeiras | A TARDE

A polícia prendeu dois suspeitos de torturar e matar um homem identificado como Josenilson Souza Vitório, no dia 23 de março, no bairro de Cajazeiras XI.

Localizada no bairro de Águas Claras, na sexta-feira (5), a dupla permanece à disposição da Justiça. Investigações apontaram que a vítima foi torturada por quatro horas, dentro da sua residência e na presença da companheira e da filha.

Os investigados fazem parte de um grupo com atuação no tráfico de drogas na região de Cajazeiras. Após o cumprimento dos mandados, expedidos pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri com o objetivo de esclarecer o crime, os suspeitos passaram por exames de lesões e estão à disposição da Justiça.