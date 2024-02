Polícia recupera celular avaliado em R$ 4 mil furtado no Carnaval | A TARDE

Policiais civis disfarçados e infiltrados no circuito Barra-Ondina, prenderam um homem em flagrante e recuperaram um celular iPhone 11 pro max, avaliado em mais de R$ 4 mil, que foi furtado na noite desta quinta-feira, 08, primeiro dia do Carnaval de Salvador.

De acordo com a polícia civil, a prisão aconteceu durante a atividade de vigilância e acompanhamento de suspeitos de praticar furtos a foliões na Avenida Oceânica, realizadas por equipes compostas por policiais do Denarc e dos Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e de Polícia Metropolitana (Depom).

"O smartphone foi devolvido para a vítima e as equipes seguem aprofundando as investigações, visando identificar e prender prováveis comparsas e receptadores", diz a nota da Polícia Civil. O suspeito passou por exames de lesões corporais e seguirá preso à disposição da Justiça.