Policiais da força tática chegam em Salvador após operação em Valéria

O reforço de polciais federais vindos do Distrito Federal chegou a Salvador na noite desta sexta-feira,15, por volta das 19h. Os agentes chegam para reforçar a segurança na capital em virtude de um confronto que deixou cinco pessoas mortas no bairro de Valéria, incluindo um policial federal.

Segundo a assessoria da Polícia Federal, chegaram quatorze policiais do Comando de Operações Táticas (COT) e sete do Comando de Aviação Operacional (COAP) lotados em Brasília. Além dos agentes, serão implementados um helicóptero e veículos blindados do Distrito Federal.

Na manhã desta sexta-feira, a operação Fauda foi cumprida no bairro de Valéria, em Salvador, com o objetivo de cumprir mandados de prisão. Os alvos da operação seriam suspeitos de integrar uma facção criminosa.