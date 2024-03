Policiais prendem dupla que tentava aplicar golpe de R$ 300 mil | A TARDE

Dois homens foram presos por tentativa de estelionato e associação criminosa após tentarem aplicar um golpe de quase R$ 300 mil reais em uma agência do Banco do Brasil, localizada no bairro da Pituba, em Salvador. A dupla foi autuada pelas equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

A autuação aconteceu, na última sexta-feira, 1, após os funcionários do banco desconfiarem dos documentos usados por um dos suspeitos para sacar o dinheiro proveniente de um alvará judicial.

Ao perceber a movimentação, segundo informações da Polícia Civil, os trabalhadores acionaram a Coordenação de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras e o Núcleo de Operações do Deic, que com ajuda da Divisão de Inteligência Policial da PC de São Paulo, identificou a irregularidade no documento.

A ação dos suspeitos, segundo informou os agentes de segurança, ainda contou com um terceiro indivíduo que contratou a dupla, em São Paulo, para aplicar golpes na capital baiana.

Os homens foram autuados em flagrante e segue à disposição da Justiça. As investigações continuam, para a identificação de eventuais outros envolvidos.