Policiamento é reforçado na Festa da Conceição da Praia | A TARDE

Mais de 120 profissionais da Segurança Pública fazem o policiamento ostensivo e preventivo na região onde circulam os devotos de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A devoção à santa acontece na manhã desta sexta-feira, 8, na região do Comércio, em Salvador.

Além de câmeras de videomonitoramento, equipamentos inteligentes do sistema de reconhecimento facial da SSP foram instalados no percurso. A Polícia Militar realiza o policiamento ostensivo no trajeto do evento, no seu entorno e também nos pontos de transporte coletivo, após o encerramento.

Além de dois Postos de Comando de Área, a corporação está com cinco Bases Móveis e Postos Elevados de Observação. Um Posto Avançado de Área da Polícia Civil também foi montado no circuito para registros de ocorrências.

O Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 1⁰ Batalhão, e o Departamento de Polícia Técnica têm equipes de plantão nas respectivas unidades.