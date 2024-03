População de rua de Salvador recebe serviços de saúde | A TARDE

Seis pontos da capital baiana recebem o projeto Consultórios na Rua durante este mês de março: Mares, Mercado São Miguel, 7 Portas, Aquidabã, Politeama e Praia da Preguiça. A iniciativa da Prefeitura de Salvador, com foco em ações da atenção básica de saúde para população de rua, acontece em regiões com maior concentração desse público.

As ações dos próximos dias integram a programação municipal do “Março Mulher 2024 – Somos Feitas por muitas Lutas”, campanha de mobilização para fortalecimento da atenção integral à saúde da mulher e prevenção do câncer de colo de útero da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Estrutura – O Consultórios na Rua dispõe de cinco veículos com equipes compostas por assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, médicos, técnicos de enfermagem, agentes sociais que atuam com redução de danos e motoristas, além de apoio técnico administrativo.

Programação:

11/03 – 17h às 19h

Local: Marquise das 7 Portas

Promoção à Saúde: Apresentação do Projeto Dandada

14 /03 - 9h às 12h

Local: Aquidabã

A Beleza da rua: Autocuidado e Vivências Coletivas

14/03 - 9h às 11h30

Local: Praia da Preguiça

Promoção a Saúde, Acesso ao Lazer e Redução de Danos: “Pé na areia, água e Cuidado”

18/03 - 9h às 12h

Local: Politeama ou Contorno

Maloca em Roda: Saúde para Mulheres, Autocuidado e bem-estar