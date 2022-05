Por acumulado de chuva, mais uma sirene é acionada em Salvador

A manhã desta quarta-feira, 20, segue com chuva em Salvador por conta de uma frente fria que chegou a capital baiana desde o último sábado, 16. Com o acumulado, a Defesa Civil de Salvador acionou, por volta das 6h40, a sirene de emergência na comunidade de Sete de Abril/Bosque Real e orientou os moradores da localidade a deixarem as suas casas. Essa é a nona sirene acionada desde a última segunda-feira, 18.

Além do sinal sonoro em Sete de Abril, também foram acionada as seguintes sirenes nesta semana: Voluntários da Pátria (Lobato), Vila Picasso (Capelinha), Bom Juá, Baixa do Cacau (São Caetano), Mamede (duas sirenes) (Alto da Terezinha), Moscou (Castelo Branco) e, hoje (19/04), Calabetão (BR324).

As sirenes são acionadas após o volume de chuvas ultrapassarem 150 mm em 72 horas de chuvas intensas. Após o acionamento, os moradores são instados a saírem de suas casas e se dirigirem para um centro de acolhimento, localizado em escolas municipais.

Após deixares suas casas, 83 famílias estão em abrigos fornecidos pela prefeitura na escolas municipais Eufrosina Miranda, Coração de Jesus, Santa Terezinha e no CMEI Mosa Berbet. Ao todo, são 289 pessoas abrigadas, entre eles 158 adultos, 25 adolescentes e 106 crianças.

Momento em que sirene do bairro Sete de Abril foi acionada na manhã desta quarta Divulgação

De acordo com boletim da Codesal da última terça-feira, 19, desde o sábado, quando as chuvas tiveram início, foram recebidas 658 solicitações pelo sistema 199. Foram um alagamento de imóvel, 45 ameaças de desabamento, duas ameaças de desabamento de muro, 82 ameaças de deslizamento, oito árvores ameaçando cair, três avaliações de área, 24 avaliações de imóveis alagados, dois desabamentos de imóveis, 16 desabamentos de muro, seis desabamentos parciais, 44 deslizamentos de terra, 19 infiltrações e duas orientações técnicas.

A atuação de uma frente fria sobre a região do Recôncavo vem causando chuvas fracas e fortes acompanhadas de rajadas de vento, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Com isso, a previsão para esta quarta-feira é de céu nublado com chuvas fracas a fortes, a qualquer hora do dia.