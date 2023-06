Porto de Salvador integra a nova rota de Cabotagem da Log-In

A partir deste mês, o Terminal de Contêineres do Porto Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons, conta com novo serviço regular de cabotagem, como é chamado o trânsito de navios entre portos da costa litorânea do mesmo país. O serviço Expresso Amazonas está sendo disponibilizado pela Log-in Logística Intermodal e visa atender às crescentes demandas da região Nordeste e Norte, sobretudo, na conexão direta com o Polo Industrial de Manaus (PIM), um dos destinos mais importantes para as cargas baianas.

Após sair do Porto de Salvador, a embarcação possui escalas em Suape (PE) e Pecém (CE), no Nordeste, antes de chegar em Manaus (AM), no Norte do País. Na saída de Manaus, a rota conta com uma navegação expressa até Santos (SP), sem escalas intermediárias, depois o Porto de Navegantes (SC), no Sul do Brasil, antes de retornar ao Porto de Salvador, terminal da capital baiana. De acordo com a operadora, inicialmente, o serviço terá um navio descendo e outro subindo, com saídas quinzenais e embarques regulares. O diretor comercial da Log-In, Felipe Gurgel, ressalta: “Entendemos a necessidade dos clientes de Manaus e desenvolvemos uma solução logística rápida, eficiente, segura e sustentável, com escalas estrategicamente pensadas, maior capacidade e melhor transit time”.

Para Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador, a eficiência tecnológica, operacional e de segurança do terminal baiano, possibilitados a partir dos constantes investimentos em infraestrutura para aumentar a capacidade de atendimento, vem colocando a Bahia em posição diferenciada. “A qualidade do serviço prestado, com a agilidade e a segurança necessários, tem credenciado o porto baiano a participar de rotas estratégicas para atender às demandas do mercado nacional e internacional. O novo serviço da Log-In tem essa sinergia no importante papel de levar mais agilidade, flexibilidade nas datas das escalas e maior oferta para o transporte de cargas, conectando Norte a Sul do Brasil”, avalia.

O Tecon Salvador é considerado um dos mais eficientes do Brasil, conectando o Nordeste e o Norte do País ao comércio global. A partir de julho, com a conclusão das obras permitindo uso dos guindastes novos na extensão inteira dos cais principais, o terminal terá capacidade de receber simultaneamente dois navios de até 366m, além de navios menores para operações de projetos e granel em seu cais de ligação. Responsável pelo atendimento a mais de 470 navios ao ano e mais de 750 caminhões/dia , o terminal tem um moderno sistema de agendamento, sem filas de navios ou caminhões. Para otimizar os processos, incluindo o gerenciamento de cargas em pátio e nos navios, conta com os melhores softwares de gestão mundial.

O terminal é, ainda, pioneiro no uso de equipamentos elétricos. Todos os guindastes de cais e de pátio têm sistema de regeneração de energia, tecnologia capaz de acumular a energia gerada na descida da carga para reutilizar no próprio equipamento. “Temos a mesma dedicação no que se refere ao nosso capital humano. Investimos fortemente na capacitação dos profissionais. Somente em 2022, foram 6.000 horas de treinamento, que resultaram na melhoria constante da eficiência operacional e satisfação dos clientes”, destaca Lourenço.