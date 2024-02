Pós-Carnaval, Salvador ainda tem programação extensa de festa gratuita | A TARDE

Após o Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas que encerrou oficialmente o Carnaval, Salvador ainda tem muitos dias de programação musical gratuita para quem ainda quer aproveitar a estação.

O Projeto Viva Verão inicia nesta sexta-feira, 16, e segue até o dia 25 com dezenas de atrações que se apresentam na Praça Cairu, no Comércio, bem em frente ao Elevador Lacerda e ao Mercado Modelo, dois cartões postais da capital baiana.

O evento terá shows de Mariene de Castro, Gaby Amarantos, AYABASS (Luedji Luna, Xênia França e Larissa Luz), Novos Baianos, Timbalada, Márcia Short, Majur e Glória Groove.

A programação também traz apresentações dos blocos Afro da capital baiana, como Malê Debalê, Cortejo Afro, Didá, Ilê Aiyê e o afoxé Filhos de Gandhy, além de participações de Majur, Hiran e o Cortejo Zambiapunga.



O Viva Verão terá shows solo, participações especiais e apresentações de manifestações culturais como as Ganhadeiras de Itapuã e do Cortejo Zambiapunga, tradicional da cidade de Nilo Peçanha, que abrem o projeto nesta sexta-feira, 16. Ainda na abertura, o maior balé Afro do mundo, Malê Debalê, e Mariene de Castro, com participação da compositora e cantora de ciranda pernambucana, Lia de Itamaracá.



No sábado, 17, a drag queen Gloria Groove sobe ao palco da Praça Cairu ao lado do cantor Hiran, além das apresentações do Cortejo Afro e da cantora Majur. Já no domingo, 18, o primeiro bloco Afro do mundo, Ilê Aiyê, faz uma apresentação especial pós-Carnaval, no ano em que comemora seu cinquentenário. E Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor irão emocionar o público com o show dos Novos Baianos.

O Viva Verão segue na terça-feira, 20, com uma apresentação única do Olodum. No sábado, 24, é para mostrar a força da música negra feminina que ecoa por Salvador, trazendo as tradicionais percussionistas da Banda Didá, a cantora Márcia Short, com seus mais de 30 anos de carreira, e a volta das AYABASS, projeto das cantoras baianas Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna, criado em 2018.

No dia 25, domingo, o encerramento do Viva Verão, será um encontro de ritmos e culturas. Apresentam-se o afoxé Filhos de Gandhy, a Timbalada e a cantora Gaby Amarantos, trazendo o tecnobrega do Pará e o som “nortestino”, como a mesma destaca.

Atrações Viva Verão

Dia 16 (sexta-feira) – Malê Debalê / Cortejo Zambiapunga / Mariene de Castro part. Lia Itamaracá / Ganhadeiras Itapuã

Dia 17 (sábado) – Cortejo Afro / Majur / Gloria Groove part. Hiran

Dia 18 (domingo) – Ilê Aiyê / Novos Baianos

Dia 20 (terça-feira) – Olodum

Dia 24 (sábado) – Didá / Márcia Short / Ayabass (Luedji Luna, Xênia França, Larissa Luz)

Dia 25 (domingo) – Filhos de Gandhy / Timbalada / Gaby Amarantos