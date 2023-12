Pousos e decolagens são suspensos no Aeroporto de Salvador | A TARDE

Os pousos e as decolagens no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, foram suspensos no fim da tarde desta quarta-feira, 20, devido ao temporal que atinge a cidade. A informação foi confirmada pelo portal A TARDE junto à concessionária do equipamento público, a Vinci Airports.

Algumas aeronaves chegaram a circular ao redor de Salvador, esperando autorização para pouso. Ainda não há informações sobre voos que foram deslocados para outros aeroportos.

Em nota, a Vinci Airports afirmou que concentrou esforços para normalizar as operações aeroportuárias o mais rápido possível, conseguindo retornar as atividades às 19h.

"Pedimos aos passageiros que entrem em contato diretamente com a companhia aérea responsável pelo seu voo para obter informações atualizadas sobre seus itinerários", afirmou a Vinci.

Falta de luz

A concessionária não confirmou a informação, mas o aeroporto de Salvador também sofreu com a falta de energia elétrica. As pistas de pouso e decolagem ficaram sem iluminação por mais de uma hora, o que contribuiu para que as aeronaves não conseguissem pousar ou decolar.

Dentro do aeroporto, comerciantes e usuários também enfrentaram transtornos com a falta de energia elétrica. Nas redes sociais, clientes reclamaram de ficar sem luz no equipamento por mais de uma hora.

Aeroporto de Salvador sem luz há 20 minutos. Cadê o gerador? pic.twitter.com/TnCLyTapW5 — Júlia Filpi (@itsjulief) December 20, 2023