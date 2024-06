Prefeitura assina tombamento de Conjunto de Balaustradas Antigas | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entrega nesta quarta-feira, 29, a partir das 9h, na Rua do Forte de São Diogo, no Porto da Barra, uma série de monumentos revitalizados, dentre eles os bustos dos heróis da conjuração baiana, na Praça da Piedade, e o relógio de São Pedro, situado no Centro.

Além disso, o prefeito Bruno Reis vai assinar o ato de tombamento do Conjunto de Balaustradas Antigas, elementos importantes tanto do ponto de vista histórico quanto arquitetônico da cidade de Salvador.

Entre os monumentos restaurados também estão a efígie de Rubén Darío, erguida no Morro do Ypiranga; o conjunto arquitetônico que forma o Marco de Fundação da Cidade e a Estátua de Jesus - o Salvador, além das obras de revitalização das Fontes do Santo Antônio e do Baluarte, na Ladeira da Água Brusca; Dos Padres, no Comércio; e Gravatá, em Nazaré.

Publicações relacionadas