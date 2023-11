"Prefeitura busca intermediar", diz Müller sobre greve no transporte | A TARDE

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Müller, comentou o anúncio de greve protocolado pelos rodoviários da capital baiana durante a semana. Convidado do programa Isso é Bahia desta terça-feira, 7, o titular da pasta afirmou que a prefeitura está buscando intermediar a questão para evitar que a população seja prejudicada pela greve.

"Entendendo que essa é uma relação privada, entre empregados e patrões, não envolve nada de competência específica da prefeitura. A prefeitura tem buscado intermediar. Semana passada chamamos uma reunião com o Sindicato dos Rodoviários para entender um pouco os motivos reais, a pauta de reivindicação do sindicato", explica.

Müller afirma que a questão envolvendo os rodoviários deve ser resolvida na esfera da Justiça. Ele conta também que uma audiência será realizada nesta terça-feira, 7, para avaliar se há descumprimento em alguma cláusula do acordo.

"Eles tem anunciado um descumprimento de cláusulas de um acordo coletivo. Isso já está sendo tratado onde deve ser tratado de fato, que é na esfera da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho, onde já foi feita uma audiência na semana passada, haverá uma outra audiência nesta terça-feira para buscar entender e avaliar se de fato há um descumprimento dessas cláusulas", continua.

Para o superintendente, uma greve agora serviria apenas para pressionar a população e a prefeitura, que não podem resolver a razão do descontentamento dos trabalhadores.

"A gente precisa da compreensão, da sensibilidade para que não haja uma paralisação e a população acabe saindo mais uma vez prejudicada sem ter culpa nenhuma disso. A gente sabe dos transtornos que uma paralisação causa, a gente sabe que a população acaba no final do dia sendo prejudicada", pontua.

Assista a entrevista: