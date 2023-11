Prefeitura e Santa Casa fazem acordo por crianças vítimas de abuso | A TARDE

A Prefeitura de Salvador (PMS), por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres Infância e Juventude (SPMJ), e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA) firmaram nesta quarta-feira, 22, um Termo de Fomento com o objetivo de oferecer atividades educativas, artísticas e suporte psicossocial para crianças e adolescentes vítimas de abuso, violência sexual ou em situação de vulnerabilidade e risco.

O documento foi assinado pela vice-prefeita e secretária municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos; pela secretária de Políticas para Mulheres Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo; e pelo provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves.

A Santa Casa da Bahia foi selecionada, através de edital, e receberá investimentos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) para realizar o projeto “Sementes do Amanhã”, que irá atender, durante 12 meses, cerca de 210 crianças e adolescentes com faixa etária entre 7 e 17 anos, no período de contraturno escolar. Os atendimentos serão realizados no Programa Avançar - Centro de Referência em Promoção Social da SCMBA, situado no Bairro da Paz, em Salvador.

Ana Paula destacou a importância da parceria. “A causa é nobre e cada dinheiro investido da Prefeitura vai gerar frutos. É a efetivação de uma política pública em prol do cuidado com as nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, pontuou a gestora.

“Esse é um trabalho que já vem sendo realizado na Santa Casa da Bahia, através de psicólogos voluntários. Agora teremos a possibilidade da contratação de profissionais especializados para prestar esse atendimento no Bairro da Paz, ampliando a assistência às crianças e adolescentes vítimas de abuso e violência sexual”, afirmou Rodrigues Alves.

Para Fernanda Lordêlo, a iniciativa chega para cuidar das crianças e fortalecer as famílias. “O projeto será aplicado no contraturno escolar, fazendo toda a diferença na vida dessas famílias. Através do projeto, será possível ter a identificação das necessidades dessas crianças nos aspectos relacionados à saúde e violação de direitos, dentre outros”, ressaltou.

Participaram também do evento Célia Pitangueira, Risalva Telles e Soraia Palmeira, dos setores de Assistência Social e Captação de Recursos da Santa Casa; Marlos Matos Carvalho, gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA); e Leu Brasil, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA).