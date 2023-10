Prefeitura lançará Carnaval em evento dia 17 de outubro em São Paulo

A Prefeitura de Salvador já definiu a data de lançamento do Carnaval 2024: será no próximo dia 17 de outubro, em evento de divulgação para o Trade Turístico em São Paulo.

No próximo ano, segundo o prefeito Bruno Reis, haverá uma prorrogação dos festejos de verão, que terão início em dezembro e vão até o dia 29 de março, data de aniversário da capital baiana. Na avaliação do gestor, será uma espécie de pós-carnaval para aproveitar o clima da alta estação.

"Como eu disse, a ideia é em 18 de outubro, até convidar vocês também para estarem lá em São Paulo, para a gente fazer o anúncio lá no sudeste e sul do país, para ajudar nessa divulgação e mobilização, e a gente vai apresentar toda essa grade, e a ideia como o Carnaval é na primeira semana de fevereiro, a gente pretende fazer algo pós-carnaval para prorrogar ainda mais esse verão, até porque tudo indica que também será um verão muito quente, muito intenso, então a ideia é ter atividades até 29 de março, aniversário da cidade, e com isso fazer a nossa cidade estar cada vez mais vibrante, cada vez mais atraindo visitantes para estarem aqui", afirmou o Bruno Reis, em evento de lançamento da programação do Festival Virada Salvador, nesta quinta-feira, 21.

Bruno também comentou sobre especulações em torno de uma possível mudança nos locais dos circuitos do Carnaval.

"Não, não, esse assunto foi debatido no passado e depois de uma ampla discussão, a maioria decidiu, e eu validei essa decisão, que o Carnaval deveria permanecer na Barra/Ondina. Quando nós realizamos o carnaval do Centro com a força que foi, houve um equilíbrio da distribuição das pessoas pela cidade. Então, tínhamos Carnaval nas ilhas, Carnaval em mais de 10 bairros e Carnaval forte nos dois circuitos. Isso permitiu que nós pudéssemos oferecer os serviços públicos, organizar os ambulantes, oferecer o transporte público, garantir a saúde e, em especial, que é uma demanda da área de segurança que as tropas pudessem transitar. E isso foi possível, apesar de ter sido o Carnaval com a maior participação popular da história, mas graças ao fortalecimento do Carnaval do Centro, isso se equilibrou", pontuou o prefeito, mas destacando que o assunto pode, sim, voltar a ser discutido.

"Ah, prefeito, para o futuro, 26, 27, 28, esse assunto pode em algum momento voltar? Talvez sim, talvez por conta de um crescimento que sempre vai ter da população, por conta de um evento que será cada vez mais desejado por todos. E aí, naturalmente, como o Carnaval foi crescendo para outras áreas da cidade, pode ser que haja essa extensão para lá, mas essa discussão vai caber fatalmente a quem venha a ser o próximo prefeito e é óbvio, sempre, eu volto a dizer, será o desejo de todos que vai ao Carnaval. A prefeitura é, digamos assim, o principal promotor do Carnaval, a prefeitura é o principal responsável pela organização, mas os grandes atores do Carnaval, o Trade de entretenimento como um todo, são eles que são responsáveis por essa festa, então cabe essa decisão ser uma decisão que seja da vontade da maioria que não foi no passado", completou.