Presença policial aumenta sensação de segurança no centro de Salvador

A presença da Polícia Militar nas ruas do Centro de Salvador já produz efeitos entre os comerciantes. As queixas de furtos e roubos caíram e as pessoas se sentem mais tranquilas para circular na região, aumentando as vendas nas lojas.

Para os comerciantes do Centro Antigo de Salvador, a sensação de segurança é um dos fatores que garantem o pleno funcionamento dos estabelecimentos, como afirma Jailton Peixoto, dono do Empório do Galego, um minimercado que há 15 anos funciona na Rua do Paraíso, em Nazaré.

“A Polícia Militar mantém um policiamento efetivo e regular aqui na nossa área. As rondas nos dão uma sensação maior de segurança. Além disso, nosso funcionário vem da Estação da Lapa ou da Estação Barroquinha e, com o policiamento, se sente muito mais seguro para fazer esse trajeto até aqui”, ressaltou.

A ação na região relatada por Jailton é realizada pelo 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), com o uso de motos, rádios, viaturas e policiais circulando a pé, numa área que compreende desde o Convento da Lapa até o Santo Antônio Além do Carmo, incluindo bairros como Barris e Nazaré, onde ficam ruas tradicionais de venda de artigos de festas e bomboniere.

“A Polícia Militar desenvolve algumas operações aqui no Centro Antigo. A operação Fortaleza Barroca, por exemplo, visa implementar o policiamento a pé e o motopatrulhamento, para oferecer mais segurança à população que frequenta o comércio central da região de Salvador, bem como os turistas e o próprio povo baiano”, explicou o subcomandante do 18º Batalhão, major Normando Júnior, durante os trabalhos, na manhã deste sábado, 29.

A gerente da Magazine Festas, Tássia Pimentel, mora na Barroquinha e trabalha na Rua do Paraíso. Ela faz o percurso para o trabalho andando. “Com esse policiamento, a gente se sente mais seguro. É uma ação benéfica para a região, para nossa loja e para o comércio em geral”, afirmou a comerciária.