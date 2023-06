Preso por tentativa de feminicídio é encontrado morto em cela do DHPP

O homem preso, neste domingo, 4, por tentar matar a esposa, com golpes de estilete, dentro de um condomínio no bairro de Itapuã, em Salvador, após uma crise de ciúmes, foi encontrado morto em uma cela do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa, horas depois.

Conforme a Polícia Civil, o homem atentou contra a própria vida. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou a ser acionado, mas ele não resistiu. Após a tentativa de matar a mulher, ainda na manhã de domingo, ele já havia tentado tirar a própria vida, mas resistiu aos ferimentos.



A vítima permanece no Hospital Geral do Estado (HGE) e não deve receber alta neste domingo, devido à gravidade da situação.



Confira a nota completa da Polícia Civil:

“O acusado de tentar matar sua companheira, de 33 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo (4), na Av. Dorival Caymmi, em Itapuã. Conforme informações, a mulher foi golpeada com arma branca durante uma crise de ciúmes do acusado. Primeiramente ele tentou se suicidar em casa, ambos foram levados para o HGE, a mulher seguiu internada e o homem teve alta e foi encaminhado para o DHPP, onde se suicidou na cela do Departamento, se enforcando. O plantão do DHPP acionou o Samu e expediu as guias de perícia e remoção”.