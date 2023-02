Preso quinto suspeito de matar homem no primeiro dia de carnaval

O homem que desferiu os disparos que matou Marcos Souza Menezes, de 27 anos, na madrugada de sexta-feira, 17, na rua Carlos Gomes, no circuito Osmar, teve o mandado de prisão cumprido na tarde desta quarta-feira, 22, por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). As investigações começaram logo após o crime e perduraram por todo o período de Carnaval, outros quatro envolvidos no crime também foram presos anteriormente.

"Ele foi localizado no bairro de Paripe e disse que recebeu a quantia de R$ 3 mil para matar a vítima. Ele ainda informou que a arma do crime estava já dentro do circuito em um apartamento localizado na Praça Castro Alves", explicou o diretor do Draco, delegado José Bezerra Alves.

Diligências seguem para apreender a arma do crime. O homem foi encaminhado para a sede do Draco, onde está sendo ouvido e posteriormente ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.