Preso suspeito de mandar matar homem que teve o corpo jogado em isopor | A TARDE

O suspeito de ser o mandante das mortes de um taxista e de um homem que teve o corpo abandonado dentro de uma caixa de isopor no Porto da Barra, em Salvador, foi preso na sexta-feira, 1º, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), divulgadas neste sábado, 2.

Ainda segundo a SSP-BA, o preso é apontado como traficante de drogas e chefe de uma facção criminosa com atuação nos bairros de Tancredo Neves, Uruguai, Garcia e nas Fazendas Grande III e IV, na capital baiana, além de autor de ataques no bairro do Calabar. Os ataques no bairro do Calabar que seriam de autoria do preso não foram especificados.

As equipes de segurança faziam patrulhamento no bairro do Uruguai, quando criminosos atiraram e correram. Alguns pularam pelos telhados. Um deles acabou preso com um revólver calibre 32, munições, 211 pinos de cocaína, 24 porções de maconha, balança e celulares.

Após atendimento médico, devido aos ferimentos na tentativa de fuga, o homem foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No momento da identificação, os policiais civis constataram que tratava-se do chefe de uma organização criminosa e que ele tinha mandado de prisão em aberto.

O preso, conforme a SSP-BA, é sobrinho de outro homem, também apontado como traficante, que atuou no bairro da Gamboa.