Previsão é de baixa possibilidade de chuva no fim de semana | A TARDE

A previsão do tempo para a capital baiana, no fim de semana, é de baixa possibilidade de chuva. É o que prevê a Defesa Civil de Salvador.

Entre este sábado, 7, e domingo, 8, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. Não existe ainda risco para alagamentos.

Já as temperaturas variam entre 23º C (mínima) e 29 C (máxima). A Defesa Civil de Salvador informa ainda que mantém plantão 24h todos os dias da semana.