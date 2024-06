Previsão é de céu nublado e chuva a qualquer hora nos próximos dias | A TARDE

A capital baiana tem enfrentado chuvas durante algumas semanas. Por muitas vezes chove em momentos inesperados e, de repente aparece o céu claro. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão para quarta e quinta-feira é de céu nublado e parcialmente nublado com chuvas moderadas a qualquer hora do dia.

Na quarta há 70% de probabilidade de chover, já na quinta esse percentual sobe para 80%. Ainda segundo a Codesal, não há risco de deslizamento de terra. Mas, em caso de emergência disque 199.

Publicações relacionadas