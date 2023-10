Primeira apresentação da Orkestra Rumpilezz lota Escadaria do Passo | A TARDE

O público de Salvador lotou os degraus da Escadaria do Passo, para ver a primeira da série de apresentações que a Orkestra Rumpilezz fará durante os próximos meses. O projeto “Funfun no Passo”, idealizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) e pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), trará, toda primeira sexta-feira do mês, um show da Orkestra, reconhecida internacionalmente pela sua sonoridade que mistura ritmos do candomblé com o jazz.

O show marca o retorno da Orkestra Rumpilezz às apresentações regulares desde o falecimento do fundador, maestro Letieres Leite. O percussionista Gabi Guedes destacou o sentimento que é ver a Escadaria do Passo cheia para prestigiar a Orkestra. “Eu consegui sentir a energia de todos hoje, nessa busca para reverenciar Letieres Leites, que foi um revolucionário ao misturar a música popular com a música de terreiro de candomblé. O entendimento que ele teve nessa mistura é o retrato do nosso país, que é feito de conexões, de encontros”, relatou.

O Funfun no Passo é uma homenagem aos orixás “Funfun”, que se vestem de branco, como Oxalá, e integra a programação do Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio. No próximo mês, a apresentação acontecerá no dia 3 de novembro, às 19h.