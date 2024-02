Procissão de profissionais dos Correios será realizada neste sábado | A TARDE

Os profissionais dos Correios farão uma procissão pelas ruas da cidade Baixa em direção a Igreja do Bonfim, no sábado, 27, em agradecimento pelas conquistas que tiveram em 2023. A categoria mantém a tradição mais um ano, em homenagem ao dia do carteiro, comemorado em 25 de janeiro.

A concentração será na Praça da Irmã Dulce (Antigo Largo de Roma) 8h30, com o início da missa às 10h.



Serão mais de 100 veículos oficiais dos Correios (motos e carros) no evento, além dos carteiros pedestres que vão com à pé. Além dos trabalhadores, são esperados o presidente da estatal Fabiano Silva, Representantes das Federações, movimentos sociais, centrais sindicais e apoiadores da luta.

Em nota, a categoria pontuou que os profissionais dos Correios são essenciais para a sociedade e responsáveis pelas entregas de diversos materiais de importância nacional. Veja a nota na íntegra:

"Os profissionais dos Correios são essenciais para a sociedade e estão lado a lado do povo. A pé, de bicicleta, moto ou de carro, de baixo de sol ou de chuva, os trabalhadores de Correios não medem esforço para entregar cartas e encomendas nos milhares de lares e endereços Brasil afora. Eles também são responsáveis pelas entregas de vacinas, medicamentos, mantimentos em calamidades públicas, distribuição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no suporte à campanha Papai Noel dos Correios e, urnas eletrônicas."