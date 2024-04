Procon realiza fiscalização de produtos da Semana Santa | A TARDE

Os produtos que compõem a ceia pascal dos consumidores baianos serão fiscalizados pelo Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), na ‘Operação Semana Santa 2024’, que começou na terça-feira, 19. A ação segue até quinta-feira, 28.

A fiscalização tem o objetivo de verificar a comercialização dos produtos voltados à celebração religiosa que, na Bahia, inclui o consumo do tradicional caruru, vatapá, peixe e frutos do mar, ente outros produtos. A ação inclui práticas abusivas contra as/os consumidoras/es baianas/os nas compras do período, assim também, a oferta de produtos inadequados ao consumo ou fora dos padrões legais.

Divididas em três etapas, a ação do Procon-BA vai abranger os estabelecimentos que vendem ovos de chocolate, bacalhau, camarão, peixes e outros produtos que fazem parte do cardápio da época.