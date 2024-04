Procon vai fiscaliza venda de pescados em Água de Meninos nesta quarta | A TARDE

A ‘Operação Semana Santa 2024’ vai fiscalizar o comércio de pescados nesta quarta-feira, 27, a partir das 8h, no Mercado Popular de Água de Meninos, mais tradicional ponto de venda nesse ramo, na capital baiana. A ação do Procon-Ba (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor), órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) visa verificar a comercialização dos produtos voltados à celebração religiosa que, na Bahia, inclui o consumo do tradicional caruru, vatapá, peixe e frutos do mar. A operação segue até quinta-feira, 28.

A fiscalização tem a proposta de evitar práticas abusivas e assegurar que as compras dos pescados sejam feitas com segurança para fornecedores e consumidores, garantindo harmonia nas relações de consumo. O Procon fica de olho também na qualidade dos produtos ofertados, focando nas condições adequadas ao consumo e conforme os padrões legais. Na semana passada, o Procon autuou um supermercado por duplicidade de preços em ovos de páscoa. O produto apresentava valores distintos no anúncio e na prateleira da própria loja.

Divididas em três etapas, a ação do Procon-BA vai abrangem estabelecimentos que vendem ovos de chocolate, bacalhau, camarão, peixes e outros produtos que fazem parte do cardápio da época.

Semana Santa

A Semana Santa é uma das principais celebrações religiosas do Catolicismo, que relembra os momentos da vida de Cristo, com o Domingo de Ramos, a Crucificação e a Páscoa. Na Bahia, a tradição de preparar os pratos típicos como vatapá, caruru, moquecas para a ceia pascal acontece na Sexta-feira Santa e movimenta o comércio dos produtos que integram essa refeição nas semanas que antecedem a data.