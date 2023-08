Programa oferece serviços de saúde na Boca do Rio nesta quinta-feira

O programa Saúde nos Bairros segue para a 15° localidade e, desta vez, beneficia o bairro da Boca do Rio, em Salvador, nesta quinta-feira, 30. A estrutura para atendimento está montada na Rua Elesbão, ao lado da Base Avançada do Samu, onde será também lançada oficialmente nesta quinta-feira, 31, às 8h30, com a presença da vice-prefeita Ana Paula Matos.

A ação segue com atendimentos na localidade até o dia 9 de setembro, das 7h às 17h. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão oferecidas consultas médicas especializadas, exames laboratoriais, atendimentos odontológicos, vacinação, ultrassonografias (abdome total, mama bilateral, tireóide, doppler colorido carótidas, pélvica (ginecológica); eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma transtorácico e mamografia bilateral.

Também serão realizados agendamentos para raio-x e preventivos, além de captação de pacientes para realização para cirurgias eletivas. Para ter acesso aos serviços os interessados devem comparecer ao local munidos de Cartão SUS, RG e guia de exames pretendidos.